LecceArtWeek | il MUST celebra 5 anni con i maestri del Novecento
Il MUST di Lecce celebra il quinto anniversario con una mostra dedicata ai maestri del Novecento. L’esposizione presenta opere di artisti riconosciuti per il loro contributo in quel periodo. Rispetto alle edizioni precedenti, il percorso espositivo subirà alcune modifiche, con nuove aree dedicate e una diversa disposizione delle opere. La mostra rimarrà aperta per un periodo limitato, dal 20 ottobre al 15 gennaio.
Quali maestri del Novecento esporranno le loro opere al MUST?. Come cambierà il percorso espositivo rispetto alle edizioni passate?. Chi sono gli artisti internazionali che animeranno i tre poli?. Perché la rassegna ha scelto di ridurre i luoghi della mostra?.? In Breve Mostra principale al MUST dal 5 giugno al 5 luglio con ingresso gratuito iniziale.. Percorsi espositivi concentrati in tre siti: MUST, San Francesco della Scarpa e Fondazione Palmieri.. Esposizione di Paolo Vitale nella cripta di via Benedetto Cairoli dal 6 al 17 giugno.. Partecipazione di artisti da 18 Paesi diversi e collettiva ITSLIQUID con 14 nazioni.. Lecce celebra il quinto anno di LecceArtWeek con un percorso tra meraviglia e arte del Novecento. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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