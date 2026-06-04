Quali maestri del Novecento esporranno le loro opere al MUST?. Come cambierà il percorso espositivo rispetto alle edizioni passate?. Chi sono gli artisti internazionali che animeranno i tre poli?. Perché la rassegna ha scelto di ridurre i luoghi della mostra?.? In Breve Mostra principale al MUST dal 5 giugno al 5 luglio con ingresso gratuito iniziale.. Percorsi espositivi concentrati in tre siti: MUST, San Francesco della Scarpa e Fondazione Palmieri.. Esposizione di Paolo Vitale nella cripta di via Benedetto Cairoli dal 6 al 17 giugno.. Partecipazione di artisti da 18 Paesi diversi e collettiva ITSLIQUID con 14 nazioni.. Lecce celebra il quinto anno di LecceArtWeek con un percorso tra meraviglia e arte del Novecento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - LecceArtWeek: il MUST celebra 5 anni con i maestri del Novecento

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