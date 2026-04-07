Novecento in riva al mare celebra 80 anni di Repubblica con Ezio Mauro Gad Lerner Benedetta Tobagi Michela Ponzani e Marianna Aprile

Da aprile a Riccione si tiene la prima edizione di “Novecento in riva al mare”, un evento che celebra gli 80 anni della Repubblica italiana. La manifestazione si svolge dal 22 al 26 aprile e coinvolge figure come Ezio Mauro, Gad Lerner, Benedetta Tobagi, Michela Ponzani e Marianna Aprile. La manifestazione si presenta come un laboratorio dedicato alla memoria storica, con incontri e discussioni aperte al pubblico.

Dal 22 al 26 aprile Riccione si trasforma in un laboratorio di memoria storica viva con la prima edizione di “Novecento in riva al mare”. Tra grandi firme del giornalismo, storici di fama internazionale e installazioni multimediali, la rassegna celebra l’Ottantesimo della Repubblica mettendo a confronto i grandi passaggi del secolo scorso con l'identità locale. Il programma non è solo accademico: si va dal teatro scientifico per le scuole per la Giornata della Terra con Alessia Canducci, alle lezioni magistrali sulla biologia vegetale di Paola Bonfante, fino alle incursioni nella public history curate dallo storico Stefano Pivato. Tra... 🔗 Leggi su Riminitoday.it In Altre Parole: Rosy Bindi, Gad Lerner e Marianna Aprile tra gli ospitiCome ogni sabato, Massimo Gramellini torna con un nuovo appuntamento di In Altre parole, il programma di attualità e cultura, in onda alle 20:30 su... "Il voto alle donne a ottant’anni dal 1946", incontro con la storica Michela PonzaniNuovo appuntamento per il ciclo di incontri "La Generazione Z tra passato e presente": martedì 24 febbraio, alle ore 10, nella cornice del... Riccione, Novecento in riva al mare con Ezio Mauro, Gad Lerner, Benedetta Tobagi, Michela Ponzani e Marianna AprileDal 22 al 26 aprile Riccione si trasforma in un laboratorio di memoria viva con la prima edizione di Novecento in riva al mare. Tra grandi firme ... corriereromagna.it Riccione. Novecento in riva al mare: incontri con Ezio Mauro, Gad Lerner, Benedetta Tobagi, Michela Ponzani e Marianna Aprile dal 22 al 26 aprileRiccione. Novecento in riva al mare: incontri con Ezio Mauro, Gad Lerner, Benedetta Tobagi, Michela Ponzani e Marianna Aprile dal ... lapiazzarimini.it