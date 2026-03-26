A Parma è stata inaugurata la mostra “Il Novecento” dedicata a Bernardo Bertolucci, in occasione del cinquantesimo anniversario di uno dei suoi film più noti. L'esposizione, aperta fino al 26 luglio, celebra il regista e sceneggiatore nato in città, con una serie di opere e materiali legati alla sua carriera cinematografica. La mostra si svolge in città e rimarrà aperta fino alla fine di luglio.

Al Palazzo del Governatore un viaggio tra materiali inediti e opere d’arte per raccontare il capolavoro Novecento e la sua eredità culturale Parma rende omaggio a uno dei suoi figli più illustri con la mostra Bernardo Bertolucci. Il Novecento, aperta fino al 26 luglio e dedicata al cinquantesimo anniversario del celebre film di Bernardo Bertolucci. L’esposizione, allestita negli spazi del Palazzo del Governatore, si sviluppa in quattro macro-sezioni: gli anni Settanta e l’Emilia dei Bertolucci, le riprese, il film e la sua ricezione. Un percorso che guida i visitatori nella genesi dell’opera e nella sua eredità artistica, grazie a materiali inediti, testimonianze d’epoca e importanti opere pittoriche. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Parma celebra Bertolucci: al via la mostra “Il Novecento” a 50 anni dal film

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