Lecce Poli Bortone attacca il programma al Quirinale | ‘Lectio faziosa

Notizia in breve

La sindaca di Lecce ha criticato il programma trasmesso al Quirinale, definendolo fazioso e denunciando l'omissione di riferimenti a Giorgia Meloni. Ha evidenziato come alcune figure storiche siano state escluse dalla narrazione, suscitando polemiche. La denuncia si concentra sulla rappresentazione parziale dei fatti storici e delle personalità politiche, sottolineando una percepita distorsione nel racconto ufficiale. La polemica si inserisce in un contesto di discussione sulla corretta rappresentazione della storia politica italiana.