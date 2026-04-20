Adriana Poli Bortone e il tatuaggio MSI sindaca di Lecce criticata dall' opposizione | Prima del 25 aprile

La sindaca di Lecce è stata oggetto di polemiche dopo aver mostrato un tatuaggio con la sigla MSI. L'opposizione ha criticato la scelta, sottolineando che il tatuaggio è stato fatto prima del 25 aprile. La discussione si è acceso sui social e nelle assemblee pubbliche, con diverse opinioni sulla questione. La sindaca non ha rilasciato commenti ufficiali in merito alla vicenda.

Adriana Poli Bortone, sindaca di Lecce, si è tatuata la sigla MSI sul polso durante il Lecce Tattoo Fest. La condivisione social del tatuaggio ha scatenato le critiche dell’opposizione, con l’ex sindaco Salvemini che ha censurato il richiamo nostalgico a ridosso del 25 aprile. Gioventù Nazionale ha invece lodato la fierezza della sindaca ottantenne nel rivendicare le proprie origini politiche legate al partito fondato nel 1946. Il tatuaggio della sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone tra Camera, Senato e militanza nel MSI Le origini del MSI La critica dell'opposizione a Lecce Il tatuaggio della sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, sindaca di Lecce di 82 anni, ha scelto di farsi tatuare la sigla “MSI” sul polso destro durante la nona edizione del Lecce Tattoo Fest.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Adriana Poli Bortone e il tatuaggio "MSI", sindaca di Lecce criticata dall'opposizione: "Prima del 25 aprile" Notizie correlate Leggi anche: Adriana Poli Bortone, sindaca 82enne di Lecce, si fa tatuare la scritta MSI Adriana Poli Bortone si fa tatuare la sigla del Movimento Sociale: è polemica a LecceLECCE – Un tatuaggio definito “nostalgico”, l’opportunità della scelta e le inevitabili polemiche. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Adriana Poli Bortone, sindaca 82enne di Lecce, si fa tatuare la scritta MSI; Adriana Poli Bortone si fa tatuare la sigla del Movimento Sociale: è polemica a Lecce; Marciapiedi e strade sporchi, l’invito del sindaco Poli Bortone; Adriana Poli Bortone a 82 anni si tatua MSI: il gesto nostalgico della sindaca di Lecce al Tattoo Fest VIDEO. Adriana Poli Bortone e il tatuaggio MSI, sindaca di Lecce criticata dall'opposizione: Prima del 25 aprileLa sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone scatena polemiche per un tatuaggio con la sigla MSI, pochi giorni prima delle celebrazioni del 25 aprile ... virgilio.it Adriana Poli Bortone si tatua MSI al Tattoo Festival di LecceAdriana Poli Bortone si tatua MSI al Lecce Tattoo Fest. Il gesto della sindaca di Lecce riapre il dibattito politico. pugliapress.org Msi, il nuovo tatuaggio della sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone - facebook.com facebook Con un piccolo tatuaggio sul polso destro, la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha impresso sulla pelle la scritta MSI per ricordare il partito fondato il 26 dicembre 1946 a Roma, il Movimento sociale italiano, di cui ricorre l'80esimo anniversario e in cui x.com