Da Lecce arriva una notizia che ha fatto discutere: una persona ha deciso di tatuarsi la scritta

Roma, 20 aprile – Mentre il circo della politica si perde in un oceano di chiacchiere fatue, tra dibattiti sterili sul queer-coding e posizionamenti tattici buoni solo per i salotti di La7 o per qualche reel patinato, da Lecce arriva una sventagliata di aria purissima. Un refolo che non sa di incenso o di cipria, ma di asfalto, di sezioni polverose, di ciclostilati clandestini e di una giovinezza che non ha nessuna intenzione di arrendersi ai diktat dell’anagrafe. Adriana Poli Bortone, 82 anni suonati e una grinta che ridicolizza i ventenni in pantofole imboccati dal sistema, ha deciso di marchiarsi. Non con una farfallina estiva, non con una frase motivazionale da diario segreto di una quattordicenne in crisi, ma con tre lettere che pesano come il marmo di Carrara: MSI.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Lecce, la Poli Bortone si tatua MSI sulla pelle: lode a chi non cede al politicamente corretto

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