LeBron James versione golfista a Capri le vacanze italiane della superstar

Notizia in breve

LeBron James ha condiviso un video su Instagram mentre gioca a golf su un campo vicino al mare a Capri. La scena mostra il basketista con un bastone in mano, con il paesaggio mediterraneo sullo sfondo. La clip è stata pubblicata durante le sue vacanze in Italia, dove si trova in questa regione per alcuni giorni. La stella dei Lakers si trova in una località nota per le sue bellezze naturali e il clima mite.