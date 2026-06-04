LeBron James versione golfista a Capri le vacanze italiane della superstar
LeBron James ha condiviso un video su Instagram mentre gioca a golf su un campo vicino al mare a Capri. La scena mostra il basketista con un bastone in mano, con il paesaggio mediterraneo sullo sfondo. La clip è stata pubblicata durante le sue vacanze in Italia, dove si trova in questa regione per alcuni giorni. La stella dei Lakers si trova in una località nota per le sue bellezze naturali e il clima mite.
(Adnkronos) – LeBron James gioca a golf sul mare di Capri. Letteralmente. La stella dei Los Angeles Lakers pubblica su Instagram un video che documenta le sue vacanze italiane. A Capri, con i faraglioni sullo sfondo, James si esibisce in una serie di swing. La pallina decolla e finisce fuori dall'inquadratura. Lo stile del fuoriclasse. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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