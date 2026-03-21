Durante una giornata di golf, LeBron James e suo figlio Bronny si sono trovati di fronte a un alligatore che nuotava in un laghetto. L’episodio ha causato scompiglio tra i due, con il giocatore che ha rischiato di immergersi per recuperare la pallina da golf. L’animale è stato avvistato vicino alla sponda mentre si muoveva nell’acqua.

Giornata di golf per LeBron James e il suo primo figlio nonché compagno di squadra Bronny: a movimentarla l'incontro ravvicinato con un alligatore che nuotava in un laghetto. La stella dei Lakers non ha avuto paura di arrivare a pochi passi dall'animale pur di recuperare la sua pallina. A filmare il video e postarlo sui social il dirigente discografico Steve Stoute. (Instagram @stevestoute). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LeBron James e l'alligatore: rischia per recuperare la pallina da golf

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