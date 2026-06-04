Leasys rilancia su mobilità flessibile digitale e servizi

Notizia in breve

Leasys ha annunciato un nuovo focus sulla mobilità flessibile, digitale e sui servizi correlati. L’azienda sta sviluppando soluzioni che integrano la digitalizzazione e l’uso di più canali di comunicazione. L’obiettivo è offrire un’offerta più adattabile alle esigenze dei clienti e gestire in modo completo il ciclo di vita dei veicoli. Questa strategia si inserisce in un percorso di evoluzione del modello di mobilità dell’azienda.