Leasys rilancia su mobilità flessibile digitale e servizi
Leasys ha annunciato un nuovo focus sulla mobilità flessibile, digitale e sui servizi correlati. L’azienda sta sviluppando soluzioni che integrano la digitalizzazione e l’uso di più canali di comunicazione. L’obiettivo è offrire un’offerta più adattabile alle esigenze dei clienti e gestire in modo completo il ciclo di vita dei veicoli. Questa strategia si inserisce in un percorso di evoluzione del modello di mobilità dell’azienda.
Roma, 4 giu. (Adnkronos) - Leasys prosegue nell'evoluzione del proprio modello di mobilità, puntando su digitalizzazione, omnicanalità, flessibilità dell'offerta e gestione integrata dell'intero ciclo di vita del veicolo. Partendo da una posizione consolidata di leadership nel mercato italiano del noleggio a lungo termine, la società concentra ora la propria strategia su servizi modulari, rapidità operativa, valorizzazione degli asset e maggiore integrazione tra canali fisici e digitali. Il mercato sta evolvendo da un modello centrato sulla proprietà dell'auto a formule basate sull'accesso e sull'utilizzo. In questo scenario, il noleggio a... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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