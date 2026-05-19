Giunta raffica di delibere | focus su mobilità sostenibile verde urbano e servizi sociali

Da brindisireport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta comunale di Brindisi ha approvato questa mattina venti delibere suddivise tra diversi settori. Tra le principali aree coinvolte ci sono la programmazione economica e lo sviluppo, con sei decisioni, e la civica avvocatura, con cinque. Sono state adottate anche tre delibere relative a lavori pubblici e mobilità urbana, più altre due dal Gabinetto del Sindaco e dalla gestione generale. L’attenzione si concentra su progetti legati alla mobilità sostenibile, al verde urbano e ai servizi sociali.

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BRINDISI - La Giunta comunale di Brindisi nella mattina di oggi, martedì 19 maggio 2026, ha approvato 20 deliberazioni istruite dai seguenti settori: Programmazione economica e sviluppo (6), Civica avvocatura (5), Lavori e Opere pubbliche-Mobilità urbana (3), Gabinetto del Sindaco (2), Gestione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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