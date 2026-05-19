Giunta raffica di delibere | focus su mobilità sostenibile verde urbano e servizi sociali

La Giunta comunale di Brindisi ha approvato questa mattina venti delibere suddivise tra diversi settori. Tra le principali aree coinvolte ci sono la programmazione economica e lo sviluppo, con sei decisioni, e la civica avvocatura, con cinque. Sono state adottate anche tre delibere relative a lavori pubblici e mobilità urbana, più altre due dal Gabinetto del Sindaco e dalla gestione generale. L’attenzione si concentra su progetti legati alla mobilità sostenibile, al verde urbano e ai servizi sociali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui