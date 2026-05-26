Rinnovo contratto la UIL Scuola rilancia su vincoli mobilità | Sì al trasferimento anche per i genitori con figli 18enni

Il 26 maggio si è svolto presso l’ARAN un incontro sulla parte normativa del contratto collettivo 20252027 per il settore Istruzione e Ricerca. La UIL Scuola ha ribadito la richiesta di mantenere vincoli di mobilità, specificando che i trasferimenti dovrebbero essere consentiti anche ai genitori con figli di 18 anni.

Si è tenuto il 26 maggio presso l’ARAN l’incontro dedicato alla parte normativa del contratto collettivo nazionale di lavoro 20252027 per il comparto Istruzione e Ricerca. La riunione, circoscritta ai soli due punti all’ordine del giorno – relazioni sindacali e lavoro agile – ha visto la UIL Scuola esporre una serie di richieste che mirano a modificare l’impianto attuale delle regole. Sul fronte delle relazioni sindacali, la delegazione ha richiamato questioni che definisce di carattere politico prima ancora che tecnico. Elementi, questi, che già avevano portato la sigla a non sottoscrivere la parte normativa del precedente CCNL 20192021. Il nodo centrale resta la trasparenza, specialmente a livello di singola istituzione scolastica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Rinnovo contratto scuola, arriva la firma Le ultime dall'ARAN

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