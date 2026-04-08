Il Milan sta lavorando per finalizzare l'acquisto di Robert Lewandowski, considerato il primo obiettivo per il reparto offensivo durante questa sessione di mercato. La società ha deciso di puntare sull’attaccante polacco, arrivato a parametro zero. Nel frattempo, si parla di una possibile cessione di Leao, con una proposta di circa 50 milioni di euro. La finestra di mercato estiva 2026 si avvicina alla conclusione.

Il Milan punta a chiudere l’estatesimo 2026 con l’innesto di Robert Lewandowski, l’obiettivo prioritario per rinforzare il reparto offensivo della squadra rossonera. L’operazione nasce dalla necessità di trovare un nuovo centroavanti, dopo che le prestazioni fornite nella seconda parte della stagione da Christian Pulisic, Rafael Leao, Christopher Nkunku e dall’innesto invernale Niclas Fullkrug non hanno convinto la società. L’attenzione si sposta quindi verso il bomber polacco, attualmente al Barcelona, il cui legame contrattuale con il club spagnolo scadrà alla fine della presente annata. Questa condizione renderebbe l’attaccante disponibile tramite un trasferimento a parametro zero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, colpo Lewandowski a zero: Leao via per 50 milioni?

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