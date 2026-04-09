Una svolta improvvisa si è verificata a Milanello, dove si è diffusa la notizia di un possibile addio di Leao alla squadra. Secondo fonti vicine al club, il giocatore potrebbe essere ceduto per circa 50 milioni di euro, segnando così una possibile conclusione della sua avventura con il club. La situazione è in fase di definizione e non ci sono ancora comunicazioni ufficiali.

Questa potrebbe essere davvero l’ultima stagione di Leao con la casacca rossonera: svolta improvvisa a Milanello. Anche contro il Napoli ha deluso e il suo ingresso in campo al minuto 82 al posto di Tomori non è servito a evitare la sconfitta. In casa Milan si interrogano adesso sulle condizioni fisiche di Leao e sul suo futuro: per la prima volta in assoluto, la dirigenza rossonera sarebbe disposta a prendere in considerazione la sua cessione a cifre molto più contenute rispetto al passato. Leao (Ansa Foto) – calciomercato.it Leao è legato al Diavolo da un contratto fino al 30 giugno 2028, ma la prossima estate potrebbe essere il momento ideale per venderlo a buon prezzo prima di un naturale deprezzamento relativo al penultimo anno contrattuale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Bomba Milan, Leao via per 50 milioni: la situazione

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