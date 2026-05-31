Leao lascerà il Milan | Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato

Il calciatore ha annunciato di voler lasciare il Milan per affrontare una nuova sfida in un campionato diverso. La decisione è stata comunicata pubblicamente, senza indicare un motivo specifico. La squadra ora si trova in attesa di eventuali offerte da parte di altri club interessati. La volontà del giocatore di cambiare aria potrebbe portare a una fase di trattative o di aste tra i club interessati.

“Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare.Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato.E se questo dovesse accadere, ne sarei molto felice e soddisfatto”. Rafa Leao così ha parlato asporttvportugal, ormai il suo futuro si avvia lontano dal Milan. Il portoghese ha vissuto una stagione di bassi più che di alti, dalla miccia accesa dalla discussione con Allegri a Roma contro la Lazio, fino alle bordate di fischi con cui ha chiuso la stagione. La stagione da Mvp del campionato, che lo aveva consacrato come un top, sembra un lontano ricordo e ora dopo sette anni di Milan, siamo ai titoli di coda. Leao in questo maniera si è auto-collocato sul mercato, in modo molto diretto e schietto, con un’intera estate davanti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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