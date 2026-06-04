A Foligno si è svolto un evento dedicato al rapporto tra leadership e intelligenza artificiale. Sono stati discussi i cambiamenti nel processo decisionale aziendale con l’introduzione di strumenti di decisione aumentata. Inoltre, si è parlato delle competenze emotive che i manager dovranno sviluppare per gestire la robotica e le tecnologie AI. L’incontro ha coinvolto professionisti e esperti del settore, senza però fornire dettagli su interventi specifici o risultati concreti.

Come cambierà il processo decisionale aziendale con la decisione aumentata?. Quali competenze emotive serviranno ai manager per gestire la robotica?. Chi guiderà l'integrazione tra algoritmi e valori etici nelle imprese?. Come influirà la tecnologia fisica sulla gestione del personale umano?.? In Breve Giovedì 4 giugno dalle 14 alle 18 presso l'Incubatore Sviluppumbria a Foligno. Moderatrice Ilaria Caporali con interventi di Francesca Boccia, Marco Moschini e Francesco Marino. Tavolo tecnico su robotica con Paolo Valigi, Alberto Dionigi e Giovacchino Rosati. Don Alessandro Picchiarelli affronta l'etica dell'intelligenza artificiale per gli operatori del settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leadership e AI: il futuro tra algoritmi ed emozioni a Foligno

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