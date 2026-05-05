Alla Zisa si parla di un possibile futuro nel 2035, dove algoritmi e sistemi di controllo influenzano la vita quotidiana. Si discute di come un algoritmo possa determinare chi prova felicità e di cosa succede a chi manifesta emozioni diverse dal sistema WeOk. L’evento offre un approfondimento sulle tecnologie che potrebbero dominare le relazioni umane nei prossimi anni.

? Cosa scoprirai Come può un algoritmo decidere chi è felice nel 2035?. Cosa accade a chi manifesta emozioni diverse dal sistema WeOk?. Chi sono gli attori che daranno vita a questa distopia?. Dove si può assistere a questa critica al potere tecnologico?.? In Breve Regia di Luigi Maria Rausa con attori Silvia Scuderi e Giuseppe Vignieri.. Contributi video di Vincenzo Costanzo, Giancarlo Latina e Nancy Trabona.. Fiera del Mediterraneo prevista tra il 23 maggio e il 7 giugno 2026.. Eventi gratuiti alla fiera tra l'8 e il 10 maggio alla Zisa.. Venerdì 8 e sabato 9 maggio lo Spazio Franco ai Cantieri Culturali alla Zisa ospiterà la messa in scena di AI.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orwell alla Zisa: il futuro nel 2035 tra algoritmi e controllo

Notizie correlate

“AI. 1984 – Controllo totale”: ai Cantieri della Zisa lo spettacolo tratto da 1984 di George OrwellVenerdì 8 e sabato 9 maggio allo Spazio Franco ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, la compagnia I Trovatori presenta “AI.

La Resistenza nel 2035: il trailer del film girato (anche) a Rossiglione che immagina il futuro dell’ItaliaIl 25 aprile è uscito il trailer de "Il Varco", il film di Ludovico Succio ambientato durante la resistenza antifascista del 2035 e girato anche in...