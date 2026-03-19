Nel 2026, i giovani sono immersi nell’uso dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali. Tra le tendenze più preoccupanti c’è il fenomeno della nudificazione digitale, dove adolescenti condividono immagini senza vestiti o emozioni virtuali, creando un nuovo modo di vivere e condividere il sesso online. Questo fenomeno coinvolge un numero crescente di ragazzi e ragazze, trasformando le dinamiche delle relazioni digitali.

Nel 2026, parlare di “nativi digitali” suona ormai antico: i ragazzi e le ragazze di oggi sono nativi dell’intelligenza artificiale. Quello che dieci anni fa sembrava futuristico oggi è già obsoleto: smartphone, social network, messaggistica istantanea. tutto è superato. Anche il sexting, una volta pratica molto diffusa tra adolescenti, sembra ormai roba da “adulti”. Oggi, spiegano gli studi, i giovani non aspettano più il consenso: il partner viene “spogliato” con un’app. Secondo quanto riportato da Leggo, un’indagine della George Mason University di Fairfax, pubblicata su Plos One, rivela come l’intelligenza artificiale generativa stia trasformando le relazioni tra i più giovani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Corpi spogliati ed “emozioni” virtuali: l’AI ridefinisce il sesso tra adolescenti con l’allarmante fenomeno della nudificazione digitale

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