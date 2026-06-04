Le zone rosse sono state istituite per aumentare la sicurezza, ma spesso si rivelano aree con problemi irrisolti. In queste zone, gli interventi di polizia e le restrizioni sono frequenti, ma non sempre portano a una diminuzione dei reati. Le forze dell’ordine segnalano un aumento delle attività illegali anche in presenza di misure restrittive. La percezione di sicurezza non corrisponde sempre alla realtà sul campo.

Le cosiddette Zone Rosse rappresentano una delle più grandi illusioni prodotte oggi in materia di sicurezza. Dietro un’espressione che richiama rigore e spazi interdetti si nasconde qualcosa di molto diverso da ciò che quel termine ha sempre significato. Nel linguaggio tecnico dell’ordine pubblico, la Zona Rossa indica l’applicazione operativa di una previsione di legge avente carattere eccezionale e temporaneo: la protezione dei luoghi che ospitano vertici internazionali o manifestazioni ad alto rischio, attraverso la materiale delimitazione delle aree sottoposte a controllo con varchi e filtraggi per il tempo strettamente necessario e non oltre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le zone rosse sono un’illusione: dietro la promessa di maggior sicurezza, si nasconde qualcosa di molto diverso

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Le zone rosse, come quelle di Piantedosi, servono a scaricare il problema in altre zone. Non sono la soluzione. Basta con i pennicelli caldi . x.com

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