Scattate le nuove zone rosse ed è di nuovo polemica sulla sicurezza
Lunedì 18 maggio sono state istituite a Verona nuove zone rosse, un provvedimento che durerà sei mesi. La decisione ha generato discussioni tra cittadini e rappresentanti istituzionali, con alcune opposizioni che hanno criticato la scelta. Le aree interessate sono state delimitate per contenere la diffusione di alcune criticità sanitarie. La misura prevede restrizioni che influenzano gli spostamenti e le attività commerciali nelle zone interessate. La questione rimane al centro di confronti pubblici e interventi politici.
Lunedì scorso, 18 maggio, sono entrate in vigore a Verona le nuove zone rosse, un provvedimento che resterà attivo per sei mesi. Queste aree ad alta sorveglianza includono la stazione ferroviaria di Porta Nuova con l’adiacente Piazzale XXV Aprile, Piazza Pradaval, Via dei Mutilati e una vasta. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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