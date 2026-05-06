Sicurezza a Modena la Prefettura rinnova le Zone rosse fino a settembre

La Prefettura di Modena ha deciso di prolungare le restrizioni nelle zone considerate a vigilanza rafforzata fino a settembre. Questa decisione è stata ufficializzata con un decreto firmato nella giornata di oggi, mercoledì 6 maggio. Le aree interessate continueranno a essere soggette a misure di sicurezza rafforzate per altri quattro mesi, secondo quanto stabilito dall’ente competente.

Le zone rosse rimarranno tali almeno fino al prossimo settembre. A metterlo nero su bianco è la Prefettura che ha rinnovato con un decreto sottoscritto questa mattina, mercoledì 6 maggio, il rinnovo delle cosiddette zone a vigilanza rafforzata.Il provvedimento, condiviso all'unanimità nel corso.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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