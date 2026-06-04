Le tue foto nel calendario della Val Grande | come partecipare al nuovo concorso fotografico

Notizia in breve

Per partecipare al concorso fotografico, basta inviare le proprie immagini che ritraggono paesaggi o momenti della Val Grande. La selezione si basa sulle foto inviate dai cittadini e appositamente giudicate. Le immagini saranno poi inserite nel calendario del prossimo anno, distribuito sul territorio. La partecipazione è aperta a tutti senza limiti di età. La data di consegna delle fotografie è indicata nel bando ufficiale.