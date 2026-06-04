Le tue foto nel calendario della Val Grande | come partecipare al nuovo concorso fotografico
Per partecipare al concorso fotografico, basta inviare le proprie immagini che ritraggono paesaggi o momenti della Val Grande. La selezione si basa sulle foto inviate dai cittadini e appositamente giudicate. Le immagini saranno poi inserite nel calendario del prossimo anno, distribuito sul territorio. La partecipazione è aperta a tutti senza limiti di età. La data di consegna delle fotografie è indicata nel bando ufficiale.
Il Comune di Miazzina, in collaborazione con il Parco Nazionale della Val Grande, lancia il concorso fotografico "Miazzina & Parco Nazionale Val Grande in uno scatto", un'iniziativa aperta a tutti pensata per valorizzare attraverso la fotografia la bellezza, l'identità e il patrimonio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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