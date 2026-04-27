Una bambina di 11 anni è stata coinvolta in un caso di adescamento online, dopo aver inviato messaggi in cui chiedeva foto a un’altra minore. La sorella più grande, ascoltata dai giudici, ha raccontato di essere stata anch’essa vittima delle stesse richieste. La vicenda si è svolta a Monza e riguarda comportamenti di una persona che avrebbe contattato le ragazze sui social network.

Monza, 27 Aprile 2026 – Ha adescato, sempre attraverso i social come aveva già fatto con la sorella di 7 anni maggiore, una bambina di soli 11 anni, appartenente alla famiglia di un compaesano che dalla Sicilia si è trasferito in Brianza, inviandole una foto in mutande scattata dal busto in giù mentre era sdraiato sul letto e chiedendole di fare altrettanto. E la bimba le aveva inviato una foto del petto, ma coprendosi con un orsacchiotto. Per questa accusa, ora, un quarantenne residente in provincia di Messina si ritrova imputato di adescamento di minorenne in un processo al Tribunale di Monza. Un reato che è punito con la reclusione da uno a tre anni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Adesca sui social una bambina di 11 anni: “Mandami delle tue foto…". Il racconto choc della sorella più grande ai giudici, “aveva provato anche con me”

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