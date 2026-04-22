Un concorso teatrale un concorso fotografico e un convegno | a Capaci il Festival Maricchia

Da palermotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Capaci si svolge la terza edizione del Festival Maricchia, che comprende un concorso teatrale, un concorso fotografico e un convegno. L’evento si concentra sull’universo femminile e utilizza le opere di Luigi Pirandello come punto di partenza. La manifestazione si svolge in diverse sessioni, coinvolgendo artisti e partecipanti di varie provenienze. La tre giorni si tiene con l’obiettivo di stimolare riflessioni e confronti culturali.

Il Festival Maricchia giunge alla sua terza edizione, consolidandosi come uno spazio privilegiato di riflessione e celebrazione dell'universo femminile attraverso la lente d’ingrandimento del genio di Luigi Pirandello.Nelle giornate del 16 e 17 maggio il Festival trasformerà la scena in un.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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