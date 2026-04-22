Un concorso teatrale un concorso fotografico e un convegno | a Capaci il Festival Maricchia

A Capaci si svolge la terza edizione del Festival Maricchia, che comprende un concorso teatrale, un concorso fotografico e un convegno. L’evento si concentra sull’universo femminile e utilizza le opere di Luigi Pirandello come punto di partenza. La manifestazione si svolge in diverse sessioni, coinvolgendo artisti e partecipanti di varie provenienze. La tre giorni si tiene con l’obiettivo di stimolare riflessioni e confronti culturali.

Il Festival Maricchia giunge alla sua terza edizione, consolidandosi come uno spazio privilegiato di riflessione e celebrazione dell'universo femminile attraverso la lente d’ingrandimento del genio di Luigi Pirandello.Nelle giornate del 16 e 17 maggio il Festival trasformerà la scena in un.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Al via il concorso fotografico gratuito dell’Armonika Holistic FestivalL’Armonika Holistic Festival, la manifestazione dedicata al benessere, alla spiritualità e alla relazione consapevole con l'ambiente, annuncia... Hanami a Baronissi: al via il concorso fotografico"Hanami" è il termine giapponese che si riferisce alla tradizionale usanza di godere della bellezza della fioritura primaverile degli alberi,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Progetto Capaci (e desiderosi) di donare- Preavviso dell’evento finale – Concorso; Vivi, pagliaccio! sul podio del Concorso Internazionale Uno, nessuno e centomila la scuola Ambrosini – King; Roma, serata di gala per i corti teatrali vincitori del festival InCorti; 15 candeline sulla torta per il Festival teatrale dei bimbi. Roma, la Compagnia AltriOltre è la vincitrice del concorso teatrale Primo Palcoscenico: «Capaci nel ricercare l'identità creativa e interpretativa»E’ la Compagnia AltriOltre la vincitrice della rassegna Primo Palconoscenico fortemente voluta e organizzata dal Teatrosophia. Con Pagina Bianca, lo spettacolo ha conquistato il pubblico e la ... ilmessaggero.it Torna il concorso teatrale CapodaglioA Castelfranco di Sopra torna il prestigioso concorso teatrale dedicato a Wanda Capodaglio, figura emblematica della scena italiana che proprio qui trascorse gli ultimi anni della sua vita. Giovani ... msn.com Progetto “Capaci (e desiderosi) di donare”- Preavviso dell’evento finale – Concorso x.com Gianni Nazzaro è stato una di quelle presenze delicate, capaci di entrare nel cuore senza fare rumore. Le sue canzoni hanno accompagnato momenti di vita, storie, amori… pezzi di noi che oggi riaffiorano con una dolce nostalgia. E forse il tempo passa, le co - facebook.com facebook