Domani alle 17, nell’ex convento delle Clarisse di Massa Marittima, si terrà l’evento conclusivo del progetto ‘Le storie ci fanno’. La manifestazione sarà dedicata alle narrazioni che aiutano a comprendere l’identità e il valore delle storie. Tra gli interventi, anche quello di Lorenzo Baglioni, che ricorderà Gennai. L’appuntamento è aperto al pubblico e si concentrerà sull’importanza delle storie come strumenti di crescita e consapevolezza.

MASSA MARITTIMA Un pomeriggio dedicato alle storie che nutrono, che fanno bene e che ci aiutano a capire chi siamo: domani alle 17, l’ex convento delle Clarisse di Massa Marittima ospiterà l’evento conclusivo del progetto ’Le storie ci fanno’. Il percorso educativo e culturale, finanziato dal consiglio regionale della Toscana e promosso dal Comune insieme alla Commissione Pari Opportunità, è nato in memoria di Mariella Gennai (foto), andando a sostituire in via sperimentale per il 2026-2027 il Premio letterario a lei dedicato, istituito nel 2004. Avviato a febbraio, il progetto ha coinvolto 250 studenti delle scuole medie e superiori di Massa Marittima, Montieri e Monterotondo Marittimo, attraverso laboratori guidati in cui il racconto diventa strumento di consapevolezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Le storie ci fanno’. Anche Lorenzo Baglioni per ricordare Gennai

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