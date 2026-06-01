Claudio Baglioni è stato colpito da una polmonite e i suoi concerti sono stati rinviati al 2027. Le date interessate includono eventi a Termoli, Apricena e Barletta. La decisione è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori. Nessun dettaglio sulle date precise o sui motivi del rinvio. Il cantante non ha ancora annunciato quando riprenderà gli impegni dal vivo. La salute dell’artista ha portato alla sospensione delle performance previste nelle prossime stagioni.

NOTA INFORMATIVA CLAUDIO BAGLIONI: POSTICIPATO NEL 2027 IL “GrandTour LA VITA È ADESSO” A CAUSA DI UNA POLMONITE INTERSTIZIALE ACUTA Di seguito le informazioni relative al nuovo calendario del “GrandTour LA VITA È ADESSO”. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Polmonite per Claudio Baglioni, rinviati i concerti al 2027. Ci sono anche Termoli, Apricena e Barletta

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CLAUDIO BAGLIONI live Concerto di Natale 2025 al Senato

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