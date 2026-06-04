Le ragazze dei Lupi centrano la promozione in Serie C | battuto 3-1 il Donoratico

Da lanazione.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La squadra femminile dei "Lupi" ha centrato la promozione in serie C. Dopo le castelfranchesi della FGL-Zuma è stata la volta delle santacrocesi allenate da Emanuele Marchi, già atleta biancorosso in serie B, quale vice di Marco Nuti, nella vittoriosa stagione 1999-2000 con Guglielmo Pucci in panchina. Quella Codyeco Lupi venne promossa in A2 ai play-off. Guarda caso, Pucci e Marchi hanno condotto Castelfranco e Santa Croce dalla D in C. Le ragazze dei "Lupi" hanno vinto per 3-1 a Donoratico, facendo loro lo spareggio decisivo per salire di categoria. Questa la successione dei parziali: 29-27; 20-25; 20-25; 15-25. Si è giocato in un pallone tensostatico, col pubblico che ha gremito gli spalti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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