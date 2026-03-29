Basket Serie B femminile L’Oleificio Fiorentini si impone di autorità Prato battuto Ora le ragazze del tecnico Fattorini ‘vedono’ i play-off

Nella partita di basket femminile di Serie B, l’Oleificio Fiorentini ha ottenuto una vittoria netta contro Prato con il punteggio di 80-55. Le giocatrici di coach Fattorini si sono imposte con un largo margine, grazie a un secondo tempo più efficace rispetto al primo. In campo, le migliori realizzatrici sono state Sautariello e Maroglio, entrambe a quota 10 punti.

PF PRATO 55 O. FIORENTINI 80 PRATO: Pieri 4, Sautariello 10, Morello 5, Cecchi 7, Aramini, Maroglio 10, Billi 5, Trucioni ne, Colangelo 2, Bellandi 4, Cipoletta, Franchini 8. Allenatore Biondi. COSTONE: Samokhvalova 17, Miccoli 20, Pastorelli, Zanelli, Passiatore 2, Bonaccini G. 2, Sposato, Pierucci 2, Bonaccini V. 7, Nanni, Sabia 12, Uggen 18. Allenatore Fattorini. Arbitri: Zini, Gigoni. Parziali: 15-18, 30-29, 39-55. PRATO – Importantissima vittoria per l’Oleificio Fiorentini Costone che si impone per 80-55 a Prato. Un successo che vale tantissimo per la squadra di coach David Fattorini (nella foto) che, adesso vede da vicino i play-off:... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Serie B femminile. L’Oleificio Fiorentini si impone di autorità. Prato battuto. Ora le ragazze del tecnico Fattorini ‘vedono’ i play-off Articoli correlati Basket Serie B femminile. L’Oleificio Fiorentini riposa. Tanto orgoglio per UggenFine settimana di riposo per l’Oleificio Fiorentini: il match con Civitanova Marche è stato posticipato a giovedì 2 aprile (palla a due alle 21,15),... Basket Serie B femminile. Oleificio Fiorentini in viaggio. Duello nella tana di PiombinoInsidiosa trasferta per l’Oleificio Fiorentini Costone che, questa sera, va a far visita alla compagine femminile del Basket Golfo Piombino: palla a... Una selezione di notizie su Basket Serie Temi più discussi: Basket Regionale, nel weekend fari puntati sul torneo di Serie B Femminile - L'Unione Sarda.it; BasketBall Sisters - Royal Basket Vigarano 59-52 (13-12, 18-16, 12-14, 16-10); Basket femminile, la De Florio Nuovi Orizzonti vede il trionfo; Serie b femminile. Puianello, vittoria da copertina a Ravenna . Oggi Scandiano. Basket femminile: le doriche avevano iniziato bene, ma sono calate alla distanza contro un’avversaria più forte. Ancona si arrende al Bolzano e dà l’addio alla A2mooneygo ancona 53 alperia bolzano 69 MOONEY GO : Nardoni 15, Bremaud 11, Pierdicca 2, Mbaye 12, Fiorotto 9; Dell’Olio 4, Cotelessa, Milani, ... sport.quotidiano.net Basket Regionale, nel weekend fari puntati sul torneo di Serie B FemminileSarà l’ormai tradizionale anticipo del torneo di Divisione Regionale 2, in programma stanotte, ad aprire il weekend cestistico isolano. Serie B Femminile. Fari puntati sul big match tra Astro Cagliari ... unionesarda.it Basket serie C, oggi al Pala DeFrancesco la Rossotono New Virtus ospita il Nardò - x.com Serie C in trasferta domani ad Ivrea. Forza ragazzi #abetbasketbra #seriec #FipPiemonte - facebook.com facebook