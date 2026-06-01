A Donoratico, la squadra di volley ASD Lupi, con le biancorosse guidate dall’allenatore Manuele Marchi, punta alla promozione in serie C. Finora, la formazione ha ottenuto una vittoria e una sconfitta nelle prime partite della stagione. La squadra è nota come la Santa Croce rosa del volley e cerca di migliorare il suo percorso nel campionato regionale.

La Santa Croce rosa del volley, con le biancorosse della ASD Lupi, cerca la promozione in serie C. Finora le santacrocesi dell’allenatore Manuele Marchi hanno fatto registrare una vittoria ed una sconfitta. Nella gara di esordio al PalaParenti, successo per 3-2 sul forte Donoratico, mentre al secondo turno c’è stata la sconfitta per 3-0 a Coverciano contro la DGA Firenze. Le gigliate hanno vinto nettamente, disputando un’ottima partita. La compagine del club conciario è invece incappata nella peggior serata della sua stagione, non entrando mai in partita, subendo la determinazione, l’agonismo e la volontà di vittoria delle avversarie. Si è così complicato il percorso verso la promozione ma, viene fatto presente, non è detta ancora l’ultima parola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lupi, a Donoratico vale la C

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