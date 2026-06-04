Il concerto delle Quattro Stagioni di Vivaldi si terrà a Milano, presso l’Auditorium San Fedele, il 17 ottobre 2026 alle 20:30. L’evento prevede l’esecuzione delle composizioni del compositore veneziano, noto per le sue opere barocche. L’ingresso è previsto per la sera, con inizio alle 20:30. La location si trova in via Ulrico Hoepli, 3b.

“Le Quattro Stagioni” di Vivaldi a MilanoAuditorium San Fedele – Via Ulrico Hoepli, 3b – Milano17 Ottobre 2026Inizio concerto: ore 20:30. Fine concerto: ore 21:50Il prossimo 17 ottobre 2026, alle ore 20:30, il prestigioso e raffinato Auditorium San Fedele di Milano ospiterà un evento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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[2026] Le quattro stagioni di Vivaldi 4K

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