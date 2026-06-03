Il violinista Michelangelo Lentini esegue le Quattro Stagioni di Vivaldi
Il violinista Michelangelo Lentini ha eseguito le Quattro Stagioni di Vivaldi, un capolavoro musicale che descrive le variazioni della natura attraverso le stagioni. L'esecuzione ha portato in scena anche un elemento teatrale, tipico del primo Settecento, trasformando il concerto in un racconto musicale e scenico. La performance ha evidenziato come le composizioni di Vivaldi combinino musica e teatro in modo innovativo per l'epoca.
Le «Quattro stagioni» di Antonio Vivaldi come racconto musicale della natura, ma anche come sorprendente laboratorio teatrale del primo Settecento. Un doppio appuntamento a ingresso libero, per i due cartelloni dell’Eurorchestra (con la direzione artistica dei maestri Francesco Lentini e Angela. 🔗 Leggi su Baritoday.it
PRIMAVERA - Michele Riondino è Vivaldi
Notizie e thread social correlati
A Pompei “Le quattro stagioni” di Vivaldi con il solista Vincenzo MerianiA Pompei, si è tenuto un concerto con l’esecuzione de “Le quattro stagioni” di Vivaldi, interpretato dal solista Vincenzo Meriani.
Temi più discussi: Michelangelo Lentini protagonista ai Mercoledì del Conservatorio; Mercoledì del Conservatorio, il 3 giugno al Canepa di Sassari il concerto di Francesca Tosi e Michelangelo Lentini; I mercoledì del Conservatorio ospitano il duo Lentini-Tosi; Sala Sassu: Lentini e Tosi in concerto al Canepa il 3 giugno.
Il 3 giugno in sala Sassu Michelangelo Lentini e Francesca TosiPer la rassegna I mercoledì del Conservatorio, promossa dal Canepa di Sassari, il 3 giugno alle ore 19 la sala Sassu ospita il ... sardegnareporter.it
I mercoledì del Conservatorio ospitano il duo Lentini-TosiLavorano insieme all'ente lirico De Carolis, ma questa volta si presentano in duo strumentale. Francesca Tosi, oltre che direttore di palcoscenico e del coro dell'ente sassaese è anche valente ... unionesarda.it