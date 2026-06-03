Il violinista Michelangelo Lentini esegue le Quattro Stagioni di Vivaldi

Notizia in breve

Il violinista Michelangelo Lentini ha eseguito le Quattro Stagioni di Vivaldi, un capolavoro musicale che descrive le variazioni della natura attraverso le stagioni. L'esecuzione ha portato in scena anche un elemento teatrale, tipico del primo Settecento, trasformando il concerto in un racconto musicale e scenico. La performance ha evidenziato come le composizioni di Vivaldi combinino musica e teatro in modo innovativo per l'epoca.