Quarto appuntamento con Ponti Sonori | Le Quattro Stagioni di Vivaldi

Quarto appuntamento con “Ponti Sonori”, un progetto musicale promosso dall’Accademia di Santa Sofia. La serata ha visto eseguire “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi, sotto la direzione artistica di Filippo Zigante e Marcella Parziale. La consulenza artistica è stata curata da Salvatore Orlando.

Tempo di lettura: 2 minuti Il progetto musicale, “Ponti Sonori”, lanciato dall’Accademia di Santa Sofia, sotto la direzione artistica di Filippo Zigante e Marcella Parziale e con la consulenza artistica di Salvatore Orlando, è giunto al suo quarto appuntamento. Giovedì 7 maggio alle ore 20 – ingresso libero fino ad esaurimento posti – l’appuntamento è all’Auditorium Sant’Agostino di Benevento con “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi. Ad eseguirle sarà l’Orchestra da Camera dell’Accademia di Santa Sofia, accompagnata dal violino solista di Linda Hedlund. Gli intermezzi saranno a cura degli studenti dell’Università degli Studi del Sannio....🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Quarto appuntamento con “Ponti Sonori”: “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi Notizie correlate A Pompei “Le quattro stagioni” di Vivaldi con il solista Vincenzo MerianiArtemus diventa “Orchestra Città di Pompei”: il riconoscimento istituzionale fa dell’ensemble un ambasciatore culturale Con il concerto “Le quattro...