Le Quattro Stagioni di Vivaldi a Roma

Notizia in breve

A partire da settembre e fino all’autunno 2026, la Chiesa Metodista di Via XX Settembre ospiterà un ciclo di concerti dedicati alle Quattro Stagioni di Vivaldi. Le esecuzioni si terranno in uno dei luoghi di culto e cultura più suggestivi della città. L’evento prevede spettacoli regolari che coinvolgeranno orchestre e solisti, portando in scena le composizioni del compositore veneziano. La programmazione si protrarrà per tutto il periodo autunnale del 2026.