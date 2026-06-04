Le Quattro Stagioni di Vivaldi a Roma

Da romatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A partire da settembre e fino all’autunno 2026, la Chiesa Metodista di Via XX Settembre ospiterà un ciclo di concerti dedicati alle Quattro Stagioni di Vivaldi. Le esecuzioni si terranno in uno dei luoghi di culto e cultura più suggestivi della città. L’evento prevede spettacoli regolari che coinvolgeranno orchestre e solisti, portando in scena le composizioni del compositore veneziano. La programmazione si protrarrà per tutto il periodo autunnale del 2026.

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A partire dal prossimo settembre e per tutto l'autunno 2026, la suggestiva cornice della Chiesa Metodista di Via XX Settembre aprirà le sue porte per un ciclo di appuntamenti straordinari: le note intramontabili di Antonio Vivaldi risuoneranno in uno dei luoghi di culto e cultura più affascinanti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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