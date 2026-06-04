Non possiamo sapere se Dio esiste, ma certo interessa ai lettori. Il numero di Millennium su “ Tutte le prove dell’esistenza di Dio “, uscito il 15 maggio, è stato appena ristampato per soddisfare le richieste. Lo potete (ri)trovare in libreria (cerca qui la più comoda per te) e negli store online ( Amazon, Ibs, Feltrinelli, Mondadori, Unilibro, Libreria Universitaria, Hoepl i ). Con un taglio fra filosofia, scienza e teologia, il mensile diretto da Peter Gomez racconta “la più gigantesca inchiesta umana, mai terminata”, per dirla con Fabrizio d’Esposito, che ne ripercorre le tappe in un lungo articolo che spazia da Platone ad Heidegger, mentre Laura Margottini dà voce a scienziati e divulgatori – come Telmo Pievani e Francesco Sylos Labini – su limiti della scienza e conseguenti letture metafisiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le prove dell’esistenza di Dio? Ci interessano ancora: ristampato “MillenniuM”

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Tutte le prove dell’esistenza di Dio? Le trovate su “MillenniuM”Il nuovo numero di “MillenniuM”, il mensile diretto da Peter Gomez, esplora una vasta gamma di argomenti legati alle prove dell’esistenza di Dio.

Millennium, Peter Gomez presenta il nuovo numero: “Tutte le prove dell’esistenza di Dio”Il mensile MillenniuM, diretto da Peter Gomez, ha pubblicato un nuovo numero dedicato alle prove dell’esistenza di Dio.

Argomenti più discussi: Religioni costruttrici di significato, èStoria si inaugura con Cecilia Sala e Farian Sabahi; In Africa ‘Dio non è obbligato’ ad essere giusto in tutte le cose di quaggiù; Napoli il ministro Nordio subissato di fischi allo Stadio Maradona; Ranking WTA 25 maggio 2026 | Jasmine Paolini stabile al 13° posto.

Dunque, vediamo. Una donna, certa dell’innocenza di suo figlio, si ritrova con gli avvocati del condannato per omicidio che raccolgono prove contro -appunto- suo figlio. Frugano nella sua immondizia, chiedono che siano riaperte le indagini. Quella donna, dic x.com

L'esistenza di Dio, come qualsiasi affermazione esistenziale, può essere stabilita solo attraverso la dimostrazione, e in assenza di dimostrazione, l'atteggiamento razionale predefinito è la presunzione di non esistenza, non un punto intermedio. : r/DebateRelig reddit