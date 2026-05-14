Tutte le prove dell’esistenza di Dio? Le trovate su MillenniuM

Il nuovo numero di “MillenniuM”, il mensile diretto da Peter Gomez, esplora una vasta gamma di argomenti legati alle prove dell’esistenza di Dio. Il magazine descrive questa indagine come “la più gigantesca inchiesta umana, mai terminata”. La pubblicazione raccoglie articoli e approfondimenti che affrontano le diverse prospettive e le principali evidenze che sono state presentate nel corso della storia. Il numero si propone di offrire un’analisi completa e articolata di questa lunga ricerca.

È “la più gigantesca inchiesta umana, mai terminata”. MillenniuM, il mensile diretto da Peter Gomez, dedica il nuovo numero alle prove dell’esistenza di Dio. Partendo da un paradosso: in quest’epoca tecnologica e materialistica il dibattito è delegato agli “addetti ai lavori”, ma proprio le scoperte scientifiche più avanzate fanno rientrare Dio dalla finestra. Teoria del Big Bang, meccanica quantistica, studi sull’ origine della vita sulla Terra mettono in discussione le certezze deterministiche, aprono scenari imperscrutabili con gli strumenti e con le conoscenze attuali. E, appunto, aprono strade nuove per antiche discussioni filosofiche e religiose. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Multi SubA Stranger Stole My Name And Identity, I’m The Real CEO’s Wife

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