Il mensile MillenniuM, diretto da Peter Gomez, ha pubblicato un nuovo numero dedicato alle prove dell’esistenza di Dio. La rivista presenta una serie di articoli e approfondimenti su questo tema, analizzando diverse prospettive e argomentazioni. La pubblicazione si concentra su elementi storici, teologici e filosofici, offrendo una panoramica delle principali teorie e delle prove che sono state avanzate nel corso del tempo. La rivista è disponibile nelle edicole e online.

MillenniuM, il mensile diretto da Peter Gomez, dedica il nuovo numero alle prove dell’esistenza di Dio. Partendo da un paradosso: in quest’epoca tecnologica e materialistica il dibattito è delegato agli “addetti ai lavori”, ma proprio le scoperte scientifiche più avanzate fanno rientrare Dio dalla finestra. Teoria del Big Bang, meccanica quantistica, studi sull’ origine della vita sulla Terra mettono in discussione le certezze deterministiche, aprono scenari imperscrutabili con gli strumenti e con le conoscenze attuali. E, appunto, aprono strade nuove per antiche discussioni filosofiche e religiose. Nel mensile potrete leggere un dibattito colto e spiritoso su scienza e fede Jacopo Fo e Piergiorgio Odifreddi, un’intervista all’imprenditore-teologo Olivier Bonnassies, coautore del best seller Dio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Millennium, Peter Gomez presenta il nuovo numero: “Tutte le prove dell’esistenza di Dio”

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