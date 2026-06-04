In Sudafrica, gruppi xenofobi hanno organizzato proteste contro migranti africani. Le manifestazioni sono iniziate recentemente e si concentrano principalmente contro cittadini provenienti da altri paesi africani. Durante gli scontri, sono stati segnalati attacchi e violenze nei confronti di migranti, con alcuni casi di distruzione di proprietà. Le autorità stanno intervenendo per contenere le proteste, che coinvolgono gruppi organizzati con obiettivi xenofobi.

Le organizzano gruppi xenofobi e colpiscono soprattutto migranti africani: succede da dopo l'apartheid, oggi è diventato un tema elettorale Nelle ultime settimane in Sudafrica ci sono state diverse proteste contro persone straniere, organizzate da gruppi che non si definiscono xenofobi ma che hanno istanze e usano argomentazioni xenofobe. Dicono di essere contro l’immigrazione irregolare ma se la prendono anche contro stranieri che risiedono regolarmente in Sudafrica e provengono da altri paesi dell’Africa meridionale. Le proteste sono state poco partecipate ma violente: gli attivisti sono entrati nei negozi, nei cantieri e negli insediamenti informali dove lavorano o abitano persone straniere. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le proteste contro gli stranieri in Sudafrica

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Foreigners Protesting in South Africa

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