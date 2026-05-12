Pedro Almodóvar critica gli Oscar 2026 | Zero proteste contro la guerra

L’edizione degli Oscar 2026 ha suscitato polemiche per la mancanza di riferimenti all’attualità e alla guerra in corso. Non sono stati presentati messaggi o proteste che affrontassero direttamente le tensioni internazionali o le conseguenze di conflitti armati. La scelta di non includere temi legati alla situazione globale ha acceso le critiche di alcuni osservatori, tra cui il regista Pedro Almodóvar.

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