Pedro Almodóvar critica gli Oscar 2026 | Zero proteste contro la guerra
L’edizione degli Oscar 2026 ha suscitato polemiche per la mancanza di riferimenti all’attualità e alla guerra in corso. Non sono stati presentati messaggi o proteste che affrontassero direttamente le tensioni internazionali o le conseguenze di conflitti armati. La scelta di non includere temi legati alla situazione globale ha acceso le critiche di alcuni osservatori, tra cui il regista Pedro Almodóvar.
Questa edizione degli Oscar 2026 non hanno lasciato tutti soddisfatti. Primo motivo fra tutti l’assenza di riferimenti all’attualità e soprattutto allo scenario di guerra che continua a profilarsi sotto direttive trumpiane. Ancor più che a marzo, a cerimonia aperta, imperversavano durissimi attacchi nella guerra in Medio Oriente. Critico nei confronti di questa scelta di regia degli Oscar è stato il regista Pedro Almodóvar, recentemente intervistato sulla questione. “Silenzio stampa di tutti, tranne che di Javier”. Pedro Almodóvar ha recentemente rilasciato un’intervista al Los Angeles Times in vista della presentazione del suo ultimo film, “Amaro Natale”, in concorso al Festival di Cannes, criticando gli Oscar per la loro palese apoliticità quest’anno.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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