Gli agricoltori piacentini al Brennero contro i prodotti alimentari stranieri non trasparenti

Gli agricoltori della provincia di Piacenza hanno organizzato una protesta al valico del Brennero per evidenziare le problematiche legate all’ingresso di prodotti alimentari provenienti dall’estero. Secondo quanto riferito, ogni giorno passano attraverso questo punto di confine migliaia di tonnellate di prodotti, tra cui prosciutti e mozzarella, senza un’adeguata trasparenza sulle loro origini e caratteristiche. La mancanza di informazioni chiare viene segnalata come causa di inganni commerciali, rischi per la salute e danni economici alle imprese agricole locali.

«Dalle cosce di prosciutto alle cagliate per fare la mozzarella, ogni giorno passano dal Brennero migliaia di tonnellate di prodotti alimentari stranieri che, in assenza di adeguata trasparenza, alimentano inganni commerciali, rischi sanitari e danni economici alle imprese agricole, schiacciando.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Coldiretti, lunedì 500 agricoltori campani al BrenneroSono circa 500 gli agricoltori campani che domani partiranno alla volta del valico del Brennero, insieme a Coldiretti Campania, per portare avanti la... Leggi anche: Made in Italy: Coldiretti al Brennero in difesa di agricoltori e consumatori Panoramica sull’argomento Si parla di: Anche Coldiretti Piacenza al Brennero A pagare il conto della guerra cittadini e agricoltori. Coldiretti dal Brennero: «cambiare il codice doganale per recuperare 20 miliardi»Gli agricoltori potrebbero recuperare almeno 20 miliardi di euro se venisse modificata la norma dell’ultima trasformazione sostanziale nell’attuale codice doganale, ... informatoreagrario.it Coldiretti, alla protesta al Brennero anche gli agricoltori brescianiLa mobilitazione a difesa del made in Italy ha raccolto circa 10mila manifestanti da tutto il Paese. Folta anche la delegazione bresciana. «Qui per tutelare i nostri agricoltori contro una concorrenza ... giornaledibrescia.it