Forti temporali e giù le temperature Centro-Nord nel mirino del meteo | le previsioni

Notizia in breve

Un fronte di temporali intensi ha colpito il Centro-Nord, accompagnato da un calo drastico delle temperature. Sono stati segnalati piovaschi forti e raffiche di vento, con possibilità di grandinate. Le precipitazioni hanno interessato diverse aree, causando allagamenti e disagi. Le previsioni indicano che le condizioni meteo rimarranno instabili nelle prossime ore, con temporali ancora possibili e temperature in diminuzione. Nessuna informazione su feriti o danni gravi.