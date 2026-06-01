Forti temporali e giù le temperature Centro-Nord nel mirino del meteo | le previsioni
Un fronte di temporali intensi ha colpito il Centro-Nord, accompagnato da un calo drastico delle temperature. Sono stati segnalati piovaschi forti e raffiche di vento, con possibilità di grandinate. Le precipitazioni hanno interessato diverse aree, causando allagamenti e disagi. Le previsioni indicano che le condizioni meteo rimarranno instabili nelle prossime ore, con temporali ancora possibili e temperature in diminuzione. Nessuna informazione su feriti o danni gravi.
(Adnkronos) – Forti temporali, ma anche un brusco calo delle temperature e rischio grandine. L'inizio di giugno, che sancisce l’inizio ufficiale dell'estate meteorologica, porterà con sé numerose fasi perturbate pronte a colpire duramente l'Italia, in particolare le regioni centro-settentrionali, dopo il caldo record degli ultimi giorni. Sono queste le previsioni degli esperti per la giornata. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Passione Meteo . ECMWF : giù le temperature e frequenti temporali anche forti alpi neve .
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