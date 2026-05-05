Forti piogge e perturbazione in arrivo al Nord caldo quasi estivo al Sud | le previsioni meteo dell'esperto

Da oggi, 5 maggio, il Nord si prepara a ricevere forti piogge a causa di una perturbazione in arrivo, secondo le previsioni del meteorologo Michele Conenna. Nel frattempo, al Sud si registra ancora un clima caldo, vicino alle temperature estive. La perturbazione porterà piogge intense e condizioni di maltempo in diverse regioni settentrionali. La situazione meteorologica continuerà a essere monitorata nelle prossime ore.

Le previsioni del meteorologo Michele Conenna: da oggi, 5 maggio, attesa una perturbazione con piogge al Nord. Al Sud, invece, le temperature aumenteranno e nella seconda parte della settimana si potrebbero sfiorare i 30 gradi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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