Le pensioni dovrebbero essere una leva di crescita non una fonte di gettito

Da linkiesta.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Europa, oltre a un alto livello di risparmio, si riscontra che molta parte di questi fondi non viene investita in imprese locali, italiane o europee. La questione riguarda la mancanza di investimenti diretti, non i risparmi stessi. La discussione si concentra sul fatto che le pensioni dovrebbero favorire la crescita economica, piuttosto che rappresentare semplicemente una fonte di gettito fiscale.

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In Europa, e in Italia soprattutto, c’è molto risparmio che non viene investito in imprese europee, e italiane. Parte di questo risparmio è coatto: quel poco o quel tanto dei contributi versati dai lavoratori per la loro pensione che finiscono non a finanziare le pensioni in essere, ma ai fondi. I fondi pensione li impiegano per garantire un certo rendimento, compatibilmente con un basso profilo di rischio: proprio perché stanno maneggiando quella che sarà, passata una certa soglia di età, la fonte di reddito di molte persone. Dovunque questo secondo pilastro contributivo – che si affianca e in alcuni casi può sostituire quello pubblico – è stato stimolato, esso ha contribuito a mobilitare risparmi a favore dell’economia reale e dell’innovazione, a beneficio dei risparmiatori e dei futuri pensionati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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