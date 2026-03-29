L’ipocondria è una condizione caratterizzata da un’ansia eccessiva riguardo alla propria salute, accompagnata da un’attenzione particolare alle sensazioni corporee. Questa preoccupazione si concentra su segnali fisici che vengono interpretati come indicatori di malattie, anche in assenza di evidenze mediche. La condizione può manifestarsi in forma clinica o subclinica, influenzando il modo in cui le persone percepiscono e reagiscono alle sensazioni del proprio corpo.

Quando si parla d’ipocondria, in termini clinici e sub clinici, facciamo riferimento a un’eccessiva preoccupazione per la salute, e quindi a una attenzione selettiva sulle sensazioni fisiche e verso quei segnali che ne denotano una minaccia all’integrità fisica. Attualmente i sistemi nosografici distinguono l’ansia da malattia in cui vige il timore di avere una patologia non diagnostica, e l’ansia da sintomi somatici, che invece sorge proprio sulla base di sintomi e problematiche fisiche che vengono generalizzate o gestite con un allarme incontrollato. In entrambi i casi, l’identità della persona risulta compromessa dal tema della malattia e delle sue nefaste conseguenze. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’ipocondria, una fonte di angoscia che ci tormenta quando pensiamo di avere una malattia

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