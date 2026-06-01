I resti di una barca della Flotilla raggiungono le coste della Striscia di Gaza | Una fonte di speranza per chi resiste

Notizia in breve

Una barca della Flotilla Global Sumud è arrivata sulle coste di Gaza, portando con sé i resti di quella che si presume fosse una delle imbarcazioni coinvolte. La nave è stata identificata come parte di un tentativo di solidarietà con la regione. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali che hanno riferito del suo arrivo e della presenza di resti a bordo. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’incidente o sulle circostanze dell’approdo.