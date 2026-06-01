I resti di una barca della Flotilla raggiungono le coste della Striscia di Gaza | Una fonte di speranza per chi resiste
Una barca della Flotilla Global Sumud è arrivata sulle coste di Gaza, portando con sé i resti di quella che si presume fosse una delle imbarcazioni coinvolte. La nave è stata identificata come parte di un tentativo di solidarietà con la regione. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali che hanno riferito del suo arrivo e della presenza di resti a bordo. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’incidente o sulle circostanze dell’approdo.
Alla fine una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla ha toccato le coste di Gaza. I resti di una delle barche, la Ksar Sadabad dove si trovava anche l’inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e il parlamentare M5s Carotenuto, sono stati portati dalla corrente sulla spiaggia di Al-Mawasi, nel sud della Striscia. Alcuni video pubblicati sui social mostrano gli abitanti che si radunano intorno al relitto, per cercare di recuperare il materiale ancora utilizzabile, come i pannelli solari. A Gaza la popolazione sopravvive ancora in una gravissima carenza di farmaci, elettricità, cibo e acqua potabile. “La scena riflette la dura... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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