Alajbegovic ‘snobba’ il Milan | dov’è finito il blasone del Diavolo? Le sue parole fanno riflettere
Kerim Alajbegovic ha dichiarato che il Milan non ha più lo stesso prestigio di una volta e si interroga su dove sia finito il blasone del club. Le sue parole hanno suscitato discussioni tra gli appassionati, evidenziando come il club abbia perso appeal nel tempo. La sua opinione si inserisce in un dibattito più ampio sulla diminuzione della competitività e dell’immagine del club nel calcio attuale.
Tra i talenti più interessanti del calcio europeo c'è Kerim Alajbegovic, esterno d'attacco bosniaco classe 2007. In molti si ricorderanno di lui per il rigore trasformato nei playoff Mondiali contro l'Italia, ma la sua stagione è stata positiva anche a livello di club. In 44 presenze con la maglia del Salisburgo ha realizzato 13 gol e servito 4 assist. Dopo il Mondiale tornerà al Bayer Leverkusen, proprietario del suo cartellino, ma tutto sembra portare ad una cessione in estate. Alajbegovic ha aperto al trasferimento in Italia nell'intervista concessa ai microfoni di 'SportMediaset'. Tuttavia, tra i "top club" di Serie A menzionati dal talento bosniaco, spicca l'assenza del Milan, che da tempo segue il giocatore con interesse. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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