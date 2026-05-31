Alajbegovic ‘snobba’ il Milan | dov’è finito il blasone del Diavolo? Le sue parole fanno riflettere

Notizia in breve

Kerim Alajbegovic ha dichiarato che il Milan non ha più lo stesso prestigio di una volta e si interroga su dove sia finito il blasone del club. Le sue parole hanno suscitato discussioni tra gli appassionati, evidenziando come il club abbia perso appeal nel tempo. La sua opinione si inserisce in un dibattito più ampio sulla diminuzione della competitività e dell’immagine del club nel calcio attuale.