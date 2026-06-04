Le pallonate russe

Un drone è atterrato su un tetto in Romania. La notizia è stata comunicata tramite una lettera inviata da Dimitri Medvedev ai leader europei. La comunicazione non specifica i danni causati dal drone né fornisce dettagli su eventuali conseguenze o responsabilità. Non ci sono altre informazioni ufficiali riguardo all’evento o alle ripercussioni legali.

Ma alla fine che danni ha fatto quel drone (russo o non russo) che è atterrato su un tetto in Romania? Adele Contini via email Gentile lettrice, le rispondo pubblicando in esclusiva una lettera di Dimitri Medvedev indirizzata a tutti i leader europei. Medvedev, come saprà, è il numero due della Russia e amico intimo di Putin. Le sue idee fanno sempre rumore, come quando scrisse: “Gli europei hanno scoperto che l’Europa non esiste, è solo il promontorio più occidentale dell’Eurasia”. Ebbene, Medvedev si dice pentito delle sue posizioni. Ecco cosa scrive nella lettera: “Cari europei, sento il bisogno di alleggerirmi la coscienza in merito al gravissimo attentato da noi perpetrato in Romania. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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