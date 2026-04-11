Tra fine febbraio e inizio marzo, varie autorità navali hanno segnalato la presenza di una metaniera in difficoltà nel Mediterraneo. In parallelo, si sono moltiplicate le notizie riguardanti l’attività militare e diplomatica di alcune nazioni nei pressi di basi in Libia e in Ucraina. Questi eventi si inseriscono in un quadro complesso di operazioni volte a monitorare e controllare le rotte marittime e le petroliere di interesse strategico.

Tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, diverse autorità navali hanno iniziato a segnalare la presenza di una metaniera in avaria nel Mediterraneo. La nave in questione era la Arctic Metagaz e i vari servizi di sicurezza in Europa non hanno avuto dubbi: si tratta di una delle navi appartenenti alla cosiddetta “flotta ombra” della Russia. La conferma è arrivata anche dallo stesso governo di Mosca, il quale il 4 marzo ha ufficialmente denunciato un raid contro la metaniera. La nave intanto ha proseguito per almeno tre settimane la propria corsa indirizzata unicamente dal vento, essendo rimasta senza equipaggio e con la sala macchine in avaria. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Ucraina e le tre basi in Libia per braccare le petroliere russe (e non solo)

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