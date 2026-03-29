Scherma | le sciabolatrici sfiorano la semifinale in Coppa del Mondo A Tashkent vincono le russe

A Tashkent, le sciabolatrici russe hanno vinto la gara a squadre della Coppa del Mondo di scherma 2025-2026. Le rappresentanti italiane sono arrivate molto vicino alla qualificazione alla semifinale, ma hanno concluso la prova senza riuscire ad accedervi. La competizione si è svolta nella specialità della sciabola, con le azzurre che hanno sfiorato il passaggio del turno.

Per un soffio. Le azzurre hanno mancato l’appuntamento con la semifinale nella prova a squadre valida per la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità sciabola. Si conclude dunque senza acuti l’impegno tricolore in Uzbekistan, ma con la consapevolezza di aver messo tanto fieno in cascina in vista dei prossimi appuntamenti. Nello specifico la formazione composta da Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili agli ottavi ha vinto nettamente la sfida contro la Bulgaria, superandola con il punteggio di 45-33, ritrovandosi poi al cospetto di una delle compagini più agguerrite del lotto, la Russia, in gara come AIN. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma: le sciabolatrici sfiorano la semifinale in Coppa del Mondo. A Tashkent vincono le russe Articoli correlati Scherma: Battiston e Arpino sfiorano i quarti alla Coppa del Mondo di TashkentVa in archivio senza particolari scossoni il sabato in quel di Tashkent, città dell’Uzbekistan che sta ospitando in questo weekend la Coppa del Mondo... Scherma: nove sciabolatrici accedono al tabellone principale a TashkentSaranno complessivamente nove le azzurre che prenderanno parte al tabellone principale valido per la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di... Tutti gli aggiornamenti su Scherma le sciabolatrici sfiorano la... Temi più discussi: Scherma: nove sciabolatrici accedono al tabellone principale a Tashkent; Scherma: Battiston e Arpino sfiorano i quarti alla Coppa del Mondo di Tashkent; Scherma | Battiston e Arpino sfiorano i quarti alla Coppa del Mondo di Tashkent. Scherma: Coppa del Mondo, la Nazionale maschile di sciabola termina nona a BudapestSi è chiuso con un 9° posto nella prova a squadre il weekend della sciabola maschile italiana nella tappa di Coppa del Mondo a Budapest. Dopo lo splendido argento di Matteo Neri nella gara individuale ... napolimagazine.com Scherma, Italia della spada da applausi ad Astana: argento per gli uomini, bronzo per le campionesse olimpicheGalassi, Di Veroli, Santarelli e Mencarelli sfiorano l'oro, battuti 45-44 dalla Francia. Rizzi, Santuccio, Fiamingo e Paulis si riscattano e salgono sul podio. sportface.it Coppa del Mondo di spada, Italia da applausi: il team maschile conquista l’argento, medaglia di bronzo per le azzurre - facebook.com facebook Nelle 30 competizioni delle discipline olimpiche invernali disputate nell’ultima settimana tra Coppa del Mondo e Campionati mondiali, gli atleti italiani hanno archiviato 23 piazzamenti nelle prime dieci posizioni tra cui spiccano una vittoria e 6 podi complessivi x.com