Le MMA sbarcano in città | gabbia spettacolo e tutto esaurito per la Torino Fight Night

Notizia in breve

A Torino si è svolta la prima edizione della Torino Fight Night, evento di arti marziali miste (MMA). La manifestazione si è tenuta in una gabbia allestita in una struttura temporanea e ha registrato il tutto esaurito. L’evento ha visto la partecipazione di diversi combattenti, con incontri di varie categorie di peso. La serata ha attirato un pubblico numeroso, che ha assistito alle performance degli atleti in un’atmosfera di grande fermento.