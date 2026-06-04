Le MMA sbarcano in città | gabbia spettacolo e tutto esaurito per la Torino Fight Night
A Torino si è svolta la prima edizione della Torino Fight Night, evento di arti marziali miste (MMA). La manifestazione si è tenuta in una gabbia allestita in una struttura temporanea e ha registrato il tutto esaurito. L’evento ha visto la partecipazione di diversi combattenti, con incontri di varie categorie di peso. La serata ha attirato un pubblico numeroso, che ha assistito alle performance degli atleti in un’atmosfera di grande fermento.
Torino si prepara ad accogliere una novità che gli appassionati di sport da combattimento aspettavano da anni. Dopo una lunga tradizione legata a boxe e kickboxing, il capoluogo piemontese ospiterà infatti una delle rarissime card professionistiche di MMA organizzate sotto la Mole. L'appuntamento. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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