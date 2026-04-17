Sabato 18 aprile, presso il PalaEden, si terrà un evento di MMA che coinvolgerà uno spettacolare combattimento all’interno di una gabbia. La manifestazione inizierà alle ore 19 e proseguirà fino a mezzanotte. L’iniziativa prevede l’allestimento di una struttura di combattimento appositamente installata all’interno del complesso di Edenlandia, con la partecipazione di atleti che si sfideranno in match di arti marziali miste.

Arriva ad Edenlandia la "gabbia" della MMA, spettacolare sport da combattimento. Appuntamento al PalaEden sabato 18 aprile dalle ore 19 a mezzanotte. Arriva la gabbia al PalaEden di Edenlandia: sabato 18 aprile a partire dalle ore 19 e fino alla mezzanotte irrompe la MMA con Fight4 Cage Edition. Sarà un evento unico per la Campania, organizzato da Fight4 in collaborazione con ENDAS, ente di promozione sportiva e che esalterà le arti marziali miste (mixed martial arts, MMA) sport da combattimento a contatto pieno, basato su colpi, prese e lotta a terra, che incorpora tecniche sportive delle arti marziali (come karate, muay thai, jiu jitsu brasiliano, taekwondo, judo, sambo) e degli sport da combattimento in generale (come pugilato, kickboxing, lotta libera, lotta greco-romana, wrestling, grappling).🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Edenlandia, arriva la “gabbia” della MMA: appuntamento al PalaEden

Notizie correlate

Fight4 Cage Edition, al PalaEden di Edenlandia arriva la "gabbia" della MMA“La gabbia” arriva al PalaEden di Edenlandia: sabato 18 aprile a partire dalle ore 19 e fino alla mezzanotte irrompe la MMA con Fight4 Cage Edition.

Trump caccia Kristi Noem dopo la sua audizione a Camera e Senato. Al posto della “Barbie dell’Ice” arriva un ex lottatore di MMARoma, 5 marzo 2026 - Kristi Noem, ministra per la Homeland Security e quindi a capo del discusso Ice, è stata licenziata da Trump.