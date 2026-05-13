Il Lungobisenzio si prepara ad accogliere ancora una volta una partita con i biglietti esauriti. La squadra di casa sta lavorando per la finale del playoff del girone E di Serie D, in programma domenica alle 16. Lo stadio, che può ospitare fino a 2.000 spettatori, sarà teatro di un evento che attira grande attenzione tra i tifosi e gli appassionati di calcio locale.

Continua la preparazione del Prato in vista della finalissima del playoff del girone E di Serie D, in programma domenica (calcio d’avvio fissato alle 16) in uno stadio Lungbosenzio che ospiterà ancora una volta un massimo di 2.000 spettatori. Nella giornata di ieri, la formazione guidata da Alessandro Dal Canto ha ripreso ad allenarsi in via Firenze, dove i lanieri lavoreranno anche oggi e dove nel frattempo è cominciata la corsa dei tifosi ai biglietti per l’attesissimo incontro, che segnerà la fine di una stagione comunque da ricordare per i colori biancazzurri, a prescindere da quello che sarà l’esito del match. Alle 18, erano circa 500 i tagliandi venduti agli abbonati, che anche oggi potranno sfruttare il loro diritto di prelazione, recandosi dalle 14 alle 19 presso il botteghino del Lungobisenzio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sarà un Lungobisenzio spettacolo. In arrivo l’ultimo tutto esaurito

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